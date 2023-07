Podcast • 05:00 De week voorbij: De digitale euro.... vloek of zegen Van onze redacteur In De week voorbij zoomen we in op innovatieve ideeën en maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan voorbij aan de waan van de week en bieden context bij wat er in de wereld van het FD gebeurt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Het aantal plekken waar je met cash kunt betalen, wordt kleiner. Pinnen only, is steeds meer de norm. Toch wil de Europese centrale bank nu met nog een extra betaalmiddel komen. De digitale euro. In deze aflevering van De week voorbij gaan we het hebben over die digitale euro. Want waarom moet hij er komen en waarom zijn er zoveel tegenstanders? Dat doen we met redacteur macro-economie Marijn Jongsma en politiek verslaggever Cor de Horde. Presentatie: Elfanie toe Laer Redactie: Ilse Eshuis en Jildou Beiboer Muziek: Visionair Ordinair Luister ook naar De week voorbij via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml