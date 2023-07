Beursblog Live: Aziatische markten in de plus Na goede cijfers over de economie zowel in China als Japan, stijgen de aandelenmarkten in Tokio en Hongkong/Shanghai. Op basis van de futures wordt voor de Europese aandelenmarkten een licht positieve start verwacht. Huib Koel en Jeroen Groot, die terug is van vakantie, verzorgen voor u het beursblog met al het relevantie beursnieuws.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen