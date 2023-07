Beursblog Live: futures wijzen op licht hogere opening Na een bloedrode donderdag lijken de Europese beurzen vanmorgen voorzichtig hoger te willen openen, zij het niet allemaal. De vraag is of beleggers hun rentevrees weer de baas worden. Redacteur Marcel de Boer verzorgt vanmorgen het beursblog. Daarna neemt Rutger Betlem het van hem over.

