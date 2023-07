Beursblog Live: Wanneer komt nu die recessie? De val van het kabinet beroert de beurs in Amsterdam niet of nauwelijks, zo is de verwachting. Meer aandacht gaat uit naar de publicatie van halfjaarcijfers van bedrijven volgende week en nieuwe macro-economische indicatoren. Recessievrees speelt beleggers meer parten dan de val van Rutte-IV. Het oplopende renteverschil in Amerika tussen kort en lang schuldpapier geeft te denken. Dit beursblog wordt tot tien uur verzorgd door Huib Koel, daarna volgt Marco Vlot het wel en wee op de markten.

