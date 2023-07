Beursblog Live: naderend einde renteverhogingen blijft beurzen steunen De beurzen in Azië weten het goede sentiment vast te houden. De dollar daalt verder tegenover de euro. In de VS komen vandaag de eerste banken met halfjaarcijfers. In Nederland is vastgoedfonds NSI met resultaten gekomen. Redacteuren Arend Clahsen en Martijn Pols houden u op de hoogte.

