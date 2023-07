12:34 Grote pensioenbeleggers: Europees voorstel over duurzame bedrijfscijfers schiet tekort Puck Sie Een Europees voorstel voor duurzame bedrijfsdata gaat veel minder ver dan grote pensioenbeleggers hoopten. Daarmee dreigt een 'hoeksteen' onder de groene beleggingsplannen van die beleggers te verdwijnen.

