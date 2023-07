Live: ASML trapt in AEX af met halfjaarcijfers

Het cijferseizoen komt goed op stoom. In Nederland opent ASML de boeken en in Verenigde Staten komen Goldman Sachs en Tesla (nabeurs) met de financiële resultaten. In China en Hongkong hebben de beurzen nog steeds last van de zorgen over de Chinese economie. Op macrogebied is de Britse inflatie van belang. Tot dusver is die nog niet goed onder controle. Redacteuren Arend Clahsen en Joost van Kuppeveld houden u op de hoogte.