Beursblog Live: Europese beurzen koersen af op lagere start Vandaag hoeft u zich niet te vervelen qua beursactiviteiten. Elf bedrijven in Europa en de VS brengen halfjaarcijfers uit, waaronder Beter Bed en Wereldhave in Nederland. In Japan kroop de inflatie in juni op met tien basispunten. Beursredacteuren Rémy Baurichter en Eva Schram houden u vandaag op de hoogte van de ontwikkelingen op de markten.

