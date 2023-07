Beursblog Live: Beurs reageert positief op stroom aan bedrijfscijfers Een drukke dag met veel halfjaarresultaten. In Nederland staan AkzoNobel, ASM International, Unilever, Randstad en CM.com op de rol. En Basic-Fit niet te vergeten. Diverse vakredacteuren, nieuwstafelaars en beursbloggers van het FD houden u vandaag gezamenlijk op de hoogte van al het financieel relevante nieuws.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen