Beursblog Live: Markten in spanning over rentebesluit ECB De Europese Centrale Bank komt vanmiddag met haar rentebesluit. In de ochtend wordt nog gekauwd op de renteverhoging van de Federal Reserve. In Amsterdam komt een trits bedrijven met halfjaarcijfers, waaronder Shell, Relx, Arcadis en Fugro. Beursredacteuren Arend Clahsen en Marco Vlot houden u op de hoogte.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen