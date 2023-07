Beursblog Live: Stijgt de AEX-index nog verder? De Amsterdamse beursindex steeg vorige week met 2,7%. Sinds 1 januari bedraagt het koersrendement al 15,3%. Vervolgt de beurs in deze wederom drukke week, met vele bedrijfscijfers, de stijging? Heineken publiceerde de halfjaarcijfers en verlaagt de winstverwachting voor geheel 2023. Rémy Baurichter en Huib Koel (in de ochtend) houden u vandaag op de hoogte van de ontwikkelingen.

