18:35 De lagere rating maakt voor de VS niets uit, de enorme staatsschuld wel Lennart Zandbergen De beslissing van kredietbeoordelaar Fitch om de Amerikaanse kredietbeoordeling één stapje omlaag bij te stellen, verandert voor beleggers eigenlijk niets. Maar de stap van AAA naar AA+ markeert wel een ongemakkelijke waarheid: op de lange termijn is de Amerikaanse staatshuishouding onhoudbaar. Een makkelijke uitweg lijkt er niet te zijn.

