Beursblog Live: Keert de zomer terug op de beurs? Het cijferseizoen met de publicatie van de halfjaarresultaten gaat de derde week in. De tot nu toe gepresenteerde resultaten geven een gemengd beeld. Hier en daar afnemende vraag, minder hoge verkopen en lagere marges zoals in de sectoren chemie, consumptiegoederen en basismaterialen. De financiële sector profiteert van de hogere rente. Met dit beursblog blijft u op de hoogte. Huib Koel heeft de ochtenddienst, waarna beursredacteur Rémy Baurichter de verslaggeving overneemt.

