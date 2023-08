16:33 Slechte handelscijfers uit China geven autobeleggers rillingen Rémy Baurichter Dit jaar hebben Europese fabrikanten van auto's en hun leveranciers goed gedaan op de beurs. De sectorindex staat op een winst van 15%, terwijl de bredere graadmeter Stoxx 600 slechts 7,5% groeide. Maar de sukkelende Chinese economie begint autobeleggers nu echt te verontrusten.

