Beursblog Live: Spanning op beurzen over nieuw Amerikaans inflatiecijfer Er komt weer een golfje met financiële resultaten van Europese bedrijven aan. Van de Nederlandse beursfondsen openen onder meer SBM Offshore, Corbion en CTP hun boeken. Maar beleggers kijken vooral uit naar de publicatie van het Amerikaanse inflatiecijfer over de maand juli, dat om 14.30 uur wordt gepubliceerd. Jeroen Segenhout en Jeroen Groot houden voor u vandaag de ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten.

