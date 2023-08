Beursblog Live: De beurshausse die in het water viel Met de komst van de regen deze maand eindigde ook de zomerhausse op de beurs. Een abrupt einde van een lange, opgaande trend, die half oktober vorig jaar al werd ingezet. De AEX-index staat inmiddels 30 punten onder het hoogste punt van eind juli. Misschien is de beursontwikkeling als het weer? Voor komende week verwacht het KNMI redelijk zonnig zomerweer, met af en toe een bui. Onweer is niet uitgesloten. Jeroen Groot en Huib Koel houden het weer én de beurs vandaag voor u in de smiezen.

