Beursblog Live: Japanse economie groeit sterker dan verwacht Maandag stond Philips centraal bij de Amsterdamse beursvorsers. Maar op dinsdag gaan we weer over tot de orde van de dag. Vanochtend presenteert TKH Group de cijfers, en Alfen geeft een omzetwaarschuwing. Alles over Philips en Exor staat in een speciaal blog-blokje, gemaakt door Eva Schram en Huib Koel, de beursbloggers van vandaag.

