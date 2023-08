16:46 Spanje staat in de rij voor zijn staatsobligaties Richard Hogenkamp Spanjaarden staan letterlijk in de rij om een hun staatsobligaties te kopen. Woensdag begint een nieuwe uitgifteronde. Ondanks de ruim 0,1% lagere rente dan een maand geleden, wordt ook nu weer massale belangstelling verwacht. Nog niet eerder was zo’n groot deel van de Spaanse staatsschuld in handen van gewone Spanjaarden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Carlos Lujan/Europa Press Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen