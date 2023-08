Beursblog Live: Beurzen in mineur door zorgen over China en hogere rentes De kwakkelende Chinese economie en hogere rentes blijven beleggers bezighouden. In Azië dalen de aandelenkoersen. Wall Street was gisteren al lager gesloten nadat detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten veel beter waren dan verwacht, wat de Federal Reserve mogelijk noopt om de rente verder op te trekken. Futurecontracten wijzen ook op verliezen in Europa. Jeroen Segenhout en Joost van Kuppeveld houden u vandaag op de hoogte van de ontwikkelingen op de financiële markten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen