18:27 Triodos-ceo Jeroen Rijpkema: 'Deze strijd is in niemands belang' Rutger Betlem Groene bank Triodos verdubbelde zijn nettowinst in de eerste helft van dit jaar. Ceo Jeroen Rijpkema heeft het daar liever over dan over de problematiek met de certificaten. 'Deze situatie heeft niemand gewild.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto Roger Cremers voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen