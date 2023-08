Podcast • 05:00 Dagkoers: De cryptomarkt komt weer in beweging Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Afgelopen maanden was er ongekend weinig handel op de cryptomarkt en bewogen de koersen mondjesmaat. De laatste dagen werd de 'cryptowinter' nog kouder, door forse koersdalingen. Volgens cryptoredacteur Pim Brasser is er hoop voor beleggers die snakken naar de snelle winsten van weleer. De Italiaanse investeerder Exor verraste de financiële markten toen met de bekendmaking van een belang van 15% in Philips. Exor omzeilde met behulp van zakenbank Goldman Sachs de plicht om melding te doen bij de AFM. Dat Exor plots een groot belang opbouwde, voelt voor sommige beleggers oncomfortabel, vertelt Zuidas-redacteur Martijn Pols. Lees ook Komende schaarste aan bitcoins kan cryptomarkt impuls geven Zet duveltje-uit-een-doosje Exor met Philips-deal een nieuwe trend?