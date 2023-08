Beursblog Live: Hogere prijzen voor Europese indexfutures De Europese aandelenhandel is maandag positief aan de handelsweek begonnen, maar in de loop van de sessie vloeide het optimisme weg, met name in Amsterdam. Beleggers vrezen dat langdurig hoge rentes een grotere wissel op de bedrijvigheid zullen trekken dan tot voor kort werd aangenomen. In Amerika steeg het rendement naar 4,35% (10 jarige staatslening). De futures op de Europese beursindices staan 0,4% hoger.

