Analyse • 17:06 Brussel wil met richtlijn groene misleiding tegengaan Rémy Baurichter David Kabel ESG-ratings, de keurmerken die iets zeggen over het ecologische en morele kompas van bedrijven, zijn controversieel. Keurmeesters zoals Sustainalytics en MSCI zouden hen het te makkelijk maken als die zich groener en ethischer voor willen doen dan ze daadwerkelijk zijn. De Europese Commissie wil dat aanpakken met een nieuwe richtlijn. Experts twijfelen of die werkt.

