Beursblog Live: Optiehandel houdt rekening met flinke koersbeweging Nvidia vanwege cijfers Vandaag staan nabeurs onder meer de kwartaalcijfers van chipbedrijf Nvidia op programma, waaruit duidelijk moet worden of de AI-hausse die het vorig kwartaal inluidde door zal zetten. Ondertussen maken beleggers zich op voor nieuws uit Jackson Hole, vanaf morgen. Redacteuren Jeroen Groot en Eva Schram houden u op de hoogte van het beursnieuws.

