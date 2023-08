Live: Beurzen Azië omhoog in afwachting van rentebesluit

Na een beursdag zonder veel spektakel, begint vandaag in de Verenigde Staten het symposium van centraal bankiers in het skiplaatsje Jackson Hole. Beleggers verwachten dat bestuurslid Jerome Powell snel inzage zal geven in het te voeren rentebeleid. In Azië staan de beurzen op winst in afwachting van een weinig agressief rentebeleid door centraal bankiers in Zuid-Korea en Indonesië. Beursbloggers Rémy Baurichter en Marco Vlot praten u vandaag live bij.