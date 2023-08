14:54 Onverwacht sterke economie plaatst Fed voor hoofdbrekens, erkent Powell Arend Clahsen In Jackson Hole maakte Fed-voorzitter duidelijk de rente zo nodig verder te verhogen, ook al zal de Fed voorzichtig te werk gaan. Powell is er nog niet zeker van dat de inflatie het pad naar beneden blijvend heeft ingezet. De laatste tijd trekken bepaalde delen van de economie aan en dat kan weer tot nieuwe krapte en prijsstijgingen leiden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

ANP / Associated Press Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen