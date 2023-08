Beursblog Live: Hogere beursstart verwacht In Azië stijgen de aandelenkoersen maandagochtend flink. Voor Europa wordt een hogere opening verwacht, de future op de AEX staat 0,8% hoger. Het cijferseizoen is zo goed als teneinde: cijfers over de augustusinflatie en werkgelegenheid bepalen deze week het beurssentiment.

