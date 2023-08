Live: Aanhoudend optimisme op aandelenmarkt

De positieve koersontwikkeling van maandag — zowel in Azië, Europa als in Amerika sloten de beursindices overwegend hoger — krijgt op dinsdagochtend een vervolg. Beleggers zijn in afwachting van cijfers over de inflatie en de werkgelegenheid later deze week. Vandaag komen nog enkele Nederlandse bedrijven met de resultaten over het eerste halfjaar. De financiële implicaties worden bijgehouden door beursredacteuren Marcel de Boer en Huib Koel.