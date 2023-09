Beursblog Live: Beurzen omhoog, Labor Day in de VS De financiële markten putten hoop uit maatregelen die de Chinese overheid heeft aangekondigd om de vastgoedmarkt uit het slop te trekken. Ook is er optimisme dat de piek voor de Amerikaanse rente is bereikt. Beleggers moet het zonder hulp van Wall Street doen, Amerikanen vieren vandaag Labor Day. De Aziatische beurzen staan hoger, de futures voor de Europese beurzen wijzen op hogere openingen in Londen en Frankfurt. Jeroen Segenhout en Jeroen Groot verzorgen voor u het beursblog.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen