Analyse • 16:00 Arm en Instacart moeten markt voor beursgangen wakkerschudden Lennart Zandbergen Twee grote beursgangen in New York moeten voor nieuw optimisme zorgen bij bedrijven die hun beursgang de afgelopen tijd maar bleven uitstellen. Nu het ophalen van vers kapitaal is door de rap gestegen rentes een stuk moeilijker is geworden, moeten ze wel.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Boston Globe/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen