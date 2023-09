11:56 Schaalvergroting in accountancy zet rap door met nieuwe reeks overnames Edwin van der Schoot De Belgische PIA Group heeft deze maand twee Nederlandse middelgrote regionale kantoren overgenomen. Daarmee gaat de schaalvergroting in de accountancy in Nederland in snelle vaart door. Het aantal fusies en overnames is in vijf jaar tijd verdubbeld, becijfert ING.

