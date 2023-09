Beursblog Live: Euro stijgt in aanloop naar ECB-vergadering De schijnwerpers zijn gericht op Frankfurt. Vanmiddag maakt de Europese Centrale Bank bekend of de rente verder omhoog gaat. De euro staat hoger ten opzichte van de dollar in aanloop naar dit rentebesluit. Beleggers zijn afwachtend. In Azië is de stemming verdeeld. Futurecontracten wijzen op hogere openingen in Europa. Beursbloggers Jeroen Segenhout en Arend Clahsen houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de financiële markten.

