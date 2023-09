Beursblog Live: Stijgende dollar en olieprijs spelen de beurs parten De euro daalt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de prijs van ruwe olie stijgt. Elementen die van invloed zijn op de economie en dus op de beursstemming. De Aziatische aandelenmarkten staan maandagochtend overwegend lager. Diverse centrale banken vergaderen deze week over hun rentebeleid en dat maakt beleggers onzeker. Arend Clahsen en Huib Koel volgen de ontwikkelingen vandaag op de voet en doen verslag.

