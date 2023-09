16:46 Olieprijs snelt richting $100, maar Saoedi’s zeggen volatiliteit te beperken Marcel de Boer De forse stijging van de olieprijs en de prijzen aan de pomp toont de huidige marktmacht van oliekartel Opec+. Een cynische Saoedische minister van energie claimt met zijn beleid de markt te stabiliseren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Jordan Vonderhaar/Bloomberg Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen