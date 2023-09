Beursblog Live: Federal Reserve drukt sentiment op beurzen Het Amerikaanse centralebankenstelsel, de Fed, liet woensdag de rentetarieven ongemoeid. Maar de rente zal wel langer hoog blijven dan de markten hadden ingeschat. Daardoor dalen de aandelenkoersen. In Tokio en Hongkong verliezen de belangrijkste graadmeters meer dan 1%. De beurzen in Europa gaan naar verwachting ook flink lager openen. Beursbloggers Jeroen Segenhout en Marco Vlot houden vandaag voor u de laatste ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen