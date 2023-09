Beursblog Live: Telenet verdwijnt van beurs Brussel, Azië sluit lager Vandaag zal het Fed-bestuur zich buigen over de eventuele noodzaak van een verdere renteverhoging. Dat zal pas aan het eind van de middag iets opleveren. Ondertussen koelt de Japanse economie af, zo blijkt uit gedaalde handelscijfers. Beursredacteuren Rémy Baurichter en Marcel de Boer houden u vandaag met dit liveblog op de hoogte van de gebeurtenissen op de financiële markten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen