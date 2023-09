14:14 Belegger heeft weer trek in risicovolle schulden Arend Clahsen De markt voor highyieldobligaties zakte in toen centrale banken de rente begonnen te verhogen. Daar kwam de onrust over Amerikaanse banken en vastgoed nog overheen. De situatie is veranderd nu de rente waarschijnlijk heeft gepiekt, maar wel hoog lijkt te blijven. Beleggers durven weer en bedrijven halen liever nu geld op dan later.

