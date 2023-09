Beursblog Live: AEX-aandelen verliezen €67,7 mrd Met nog vijf beursdagen te gaan in het derde kwartaal boekt de Amsterdamse effectenbeurs een teleurstellend resultaat. Rentestijging en recessieangst spelen de beurs parten, en sinds vorige week doet politiek Den Haag ook een duit in het zakje. Voor maandag wordt een vlakke tot iets lagere start van de aandelenhandel verwacht. Jeroen Groot en Huib Koel doen vandaag verslag van de ontwikkelingen op de financiële markten.

