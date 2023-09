16:22 De grootste financiële affaire die maar blijft doorwoekeren Martijn Pols Twee gerechtelijke uitspraken die stellen dat verzekeraars te veel kosten in rekening brachten, lieten deze week het al jaren slepende woekerpolisdossier weer opleven. Zeventien jaar na het uitbreken van de grootste financiële affaire in Nederland ooit dreigen voor NN en ASR alsnog forse schadeclaims.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Laurens van Putten/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen