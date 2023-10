Beursblog • 07:22 Live: Vlakke start van het vierde kwartaal Van onze redacteur Een rustig begin van het nieuwe kwartaal met een vrij lege financiële agenda. Naast de stemming onder de inkoopmanagers van diverse landen begin deze week worden vrijdag cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt gepubliceerd. In Azië zijn diverse beurzen (Shanghai, Seoel en Hongkong) gesloten. Puck Sie en Huib Koel verzorgen vandaag de financiële verslaggeving over beurs en beursgerelateerde zaken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen