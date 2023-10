Reportage • 10:16 IJslanders vrezen dat het de volgende keer niet goedkomt Mathijs Rotteveel Vijftien jaar na de financiële crisis waarbij in IJsland drie grote banken omvielen en het land op zwart ging, zijn de meeste wonden geheeld. Maar in de verte rommelt het. ‘Je merkt dat mensen weer angstig worden.’

