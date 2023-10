Beursblog • 07:15 Live: Beleggers wachten de Amerikaanse banencijfers af Marcel de Boer Eva Schram De aandelenhandel in het Verre Oosten blijft vanmorgen dichtbij huis, net als Wall Street gisteravond en de Europese markten op donderdag. Beleggers zijn in afwachting van het arbeidsmarktrapport van de VS. Redacteuren Marcel de Boer en Eva Schram houden vandaag voor u de ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen