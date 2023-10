14:01 Koppig China maakt het wanbetalende landen moeilijk Lennart Zandbergen China leende grote bedragen aan opkomende economieën, maar weigert samen te werken met andere schuldeisers en het Internationaal Monetair Fonds. Het land wil herstructurering van schulden liever bilateraal regelen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Chamila Karunarathne/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen