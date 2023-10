16:07 Bij LVMH sprankelt het een stuk minder nu China vertraagt Arend Clahsen De koersen van Europese luxewarenconcerns zoals LVMH, Burberry’s en Kering staan onder druk door de vertragende wereldeconomie. Tijdens de coronahausse kon het niet op en werd luxewarenconcern LVMH het waardevolste beursfonds van Europa. Maar de groei staat onder druk en de vraag naar dure drank is sterk gedaald. Woensdag ging de koers fors onderuit na de derdekwartaalcijfers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP / SIPA USA Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen