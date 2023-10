Podcast • 05:00 Dagkoers: De miljarden die Kaag verloor aan verkoop ABN-aandelen Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De verliezen bij de Amsterdamse neobroker Bux stapelen zich op, blijkt uit een jaarverslag dat kortgeleden verscheen. In 2022 noteerde het bedrijf €16 mln verlies, het jaar ervoor zelfs €17,7 mln. Beursredacteur Eva Schram vertelt hoe het bedrijf quitte wil gaan spelen. Met de huidige beurskoers moet de overheid een verlies van €6,7 mrd slikken op de reddingsoperatie van ABN Amro en Fortis Bank Nederland, op het hoogtepunt van de kredietcrisis in 2008. Het afgelopen halfjaar heeft de staat stapje voor stapje aandelen verkocht tegen een koers die veel te laag is om quitte te spelen. Maar had de schade niet beperkt kunnen worden? Volgens Pieter Couwenbergh, die een boek over ABN schreef, gaat het helemaal niet om de miljarden die zijn uitgegeven. Ondanks oorlogen, inflatie, hoge rentes en failliete banken lijkt de wereldeconomie een 'zachte landing' te maken, volgens het Internationaal Monetair Fonds. Dat klinkt als goed nieuws, maar er zijn heel wat mitsen en maren. En over de lange termijn zijn ze al helemaal somber. Macro-economieredacteur Marijn Jongsma is bij de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank en praat je vanuit Marrakesh bij. Lees ook Verlieslatend Bux neemt organisatie op de schop Staat verliest bijna €7 mrd op ABN Amro IMF rekent ondanks tegenwind op 'zachte landing' wereldeconomie