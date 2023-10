06:00 Sam Bankman-Fried: van crypto-posterboy tot hoofdverdachte Van onze redacteur Zijn cryptobedrijf had een gat van $8 mrd in de balans. Volgens de ex-geliefde van Sam Bankman-Fried gaf hij haar de opdracht om miljarden te stelen. In zijn nieuwste boek beschrijft bestsellerauteur Michael Lewis hoe het zover heeft kunnen komen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lam Yik/Bloomberg Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen