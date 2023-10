Beursblog Live: Welk onheil staat de beurzen deze week te wachten? Goud werd vorige week 5% duurder, olie 6%, allemaal door de nieuwe gewelddadigheden in het Midden-Oosten. Wat kan er deze week gebeuren? Het kwartaalcijferseizoen barst ook in alle hevigheid los, met vooral veel buitenlandse bedrijven die een inkijkje geven in hun financiële prestaties in het derde kwartaal. Voor Nederlandse beleggers zijn de resultaten van ASML van belang. Die komen woensdag naar buiten. Beursbloggers Jeroen Segenhout en Marco Vlot houden u vandaag op de hoogte van de ontwikkelingen op de financiële markten.

