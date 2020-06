Milieu en klimaat

Hoe water het Friese Heeg van het gas kan afhelpen

De techniek is niet nieuw, de schaal is dat wel. Een bestaand dorp van het aardgas af met behulp van een meer. Het Friese Heeg heeft vergevorderde plannen, maar van een gelopen race is absoluut geen sprake. Kosten en milieu zorgen voor hindernissen.