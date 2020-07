Tech en media

Waarom Silicon Valley nog altijd het domein van witte mannen is

Na de Black Lives Matter-protesten richten durfinvesteerders in de VS in allerijl fondsen op voor start-ups van achtergestelde groepen. Maar daarmee is het denkbeeld in Silicon Valley dat alleen man, wit en macho tot succes kan leiden nog niet verdwenen. 'Het zijn symbolische initiatieven.'