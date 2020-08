Onderwijs

Zeven coronalessen voor het onderwijs

Vergeet de 3D-bril of virtuele school. Als de coronacrisis een ding heeft geleerd, dan is het wel dat een school onvervangbaar is. Gaan we dan zo snel mogelijk terug naar het oude? Nee, hopen experts, want het onderwijs voor corona was allesbehalve zaligmakend. Dit zijn de zeven belangrijkste lessen.